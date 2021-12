Zeeuws-Vlaanderen is de economiekoning van het land: ‘Het is bij ons razend druk’

Het verbaast directeur Ronald van der Weegen van Sietec in Terneuzen niet. Zijn bedrijf levert automatiseringssystemen voor onder meer industriële bedrijven. Een toeleverancier is de ultieme economische barometer. Die merkt meteen als het minder gaat, maar van de pandemie heeft de Terneuzense toeleverancier weinig gemerkt. ,,Alleen in de eerste zes weken in het voorjaar van 2020 hadden we een dag per week minder werk. Daarna liep het als vanouds. De industrie heeft nauwelijks een dip gehad. Het werk ligt voor het oprapen. We worden alleen in onze groei belemmerd doordat we moeilijk aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. Als we de mensen hadden, zouden we makkelijk in omvang kunnen verdubbelen. Helaas komen er veel te weinig studenten uit de schoolbankjes.”