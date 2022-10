Zeeuws-Vlaamse ukkies mogen gratis en voor niks naar de opvang: kinderen blij, ouders blij

Wat een rust. Dat is het eerste dat opvalt in kindercentrum Het Zonnehuisje in Sas van Gent. Je hoort geen gegil, geen gehuil, en er rent niemand over de gang. En toch zijn er een stuk of dertig baby’s en peuters binnen. In het ene lokaal zijn ze aan het verven, in het andere lokaal spelen ze met autootjes en in de volgende ruimte eten ze soepstengels.