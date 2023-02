Zeeuws-Vlaamse dj's opgelet: Party People geeft talent een kans in Antwerpse discotheek Ikon

Party People Zeeuws-Vlaanderen werd opgericht na de sluiting van discotheek Joy in Cadzand-Bad, in 2013. Geestelijk vader Sebastiaan Keijmel uit Breskens wilde daarmee voorkomen dat er voor Zeeuws-Vlaamse jongeren niets meer te doen was op uitgaansgebied. Party People liet partybussen rijden naar grote discotheken in België, later werd de organisatie ook partner van dancefestival Tomorrowland in Boom.