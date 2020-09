Zeeuws verlanglijstje voor de WopkeWiebes-miljoenen wordt langer en langer

Schaalver­gro­ting slaat ook in tractorwe­reld toe, dealer Vervaet overgeno­men

10 september BIERVLIET - Ook in de wereld van de tractordealers slaat de schaalvergroting toe. John Deere-dealer Vervaet met vestigingen in Biervliet, Wolphaartsdijk en Steenbergen is overgenomen door Kraakman uit Middenbeemster. ,,We moeten met de tijd mee.”