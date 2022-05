Zeeuws Veilinghuis verwacht meer dan 60.000 euro voor Escher-boek

column Wendy Wagenmakers Hoe lang laten we mensen rondlopen met oorlog in hun hoofd?

Het valt niet goed te praten. Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor het vermoorden van mensen, de schuld bij een ander leggen is laf en oneerlijk. Maar toch. Uit al die berichtgeving over de schietpartijen in Vlissingen en Alblasserdam blijven een paar zinnen hangen. John S. kampte met psychische problemen en kreeg niet de zorg die hij nodig had. Hij waarschuwde zorgverleners al vijf jaar voor de oorlog in zijn hoofd en had verschillende keren gevraagd om opname. Tevergeefs.

