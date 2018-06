Zeeuws Veilinghuis in Middelburg verkoopt sieraden ver boven richtprijs

GroenLinks: maak van Zeeland Regenboog­pro­vin­cie

18:21 MIDDELBURG - Zeeland moet de zevende Regenboogprovincie van Nederland worden. Dat voorstel brengt GroenLinks vrijdag in stemming in Provinciale Staten. De ChristenUnie vindt een motie over discriminatie op basis van seksuele geaardheid te smal en komt met een alternatief voorstel.