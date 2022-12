Zeeuws trio schrijft dé oesterbijbel: ‘Zonder oesters was de mens nooit zo slim geworden’

In de Oesterij in Yerseke, het dorp dat geldt als oesterbolwerk van Nederland, prikt het trio hun vork in geopende schelpen. ,,Dit is een kromme oester van de bodemkweek uit de Oosterschelde. Mmm, zilt en fris. Die ernaast is een kromme oester die gekweekt is op tafels, een meter van de bodem. De smaak is zachter en zoeter. En dan de keizer: de platte oester uit de Oosterschelde. Die is robuust en zilt. Wow, een explosie in je mond.”