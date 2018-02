Zeeuws tintje aan Oscar-uitreiking

Kort na de geboorte van zijn tweeling sloeg voor gevluchte Charly (41) het noodlot toe

8:00 GOES - Hoeveel pech kan een mens hebben? Als 17-jarige jongen moest Goesenaar Charly Kalif vluchten uit Somalië, om te ontsnappen aan een bestaan als kindsoldaat in het door oorlog geteisterde land. In Nederland bouwde hij een mooi nieuw leven op, maar nu - op 41-jarige leeftijd - is hij ongeneeslijk ziek. Geveld voor longkanker. Een diagnose die werd gesteld twee weken nadat zijn tweeling was geboren.