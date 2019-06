Zeeuws provinciebestuur bezoekt het Amerikaanse Zeeland

MIDDELBURG - De provincie Zeeland gaat begin oktober op bezoek in het Amerikaanse plaatsje Zeeland. Dat ligt in de staat Michigan, waar de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra vandaan komt. Die reist waarschijnlijk mee met de Zeeuwse delegatie.

Om het jaar reist een delegatie van het provinciebestuur naar New York voor de Amerikaanse uitreiking van de Four Freedoms Awards. Die vindt dit jaar plaats op 5 oktober. Commissaris van de koning Han Polman heeft het idee opgevat daaraan voorafgaand naar Michigan te reizen. Niet alleen wonen daar veel Amerikanen van Zeeuwse afkomst - onder meer in de plaats Zeeland - maar er zijn ook overeenkomsten tussen de economie van Michigan en die van Zeeland.

Zowel hier als daar ligt de nadruk op agrofood. Net als in Zeeland worden in Michigan veel aardappelen en uien verbouwd en wordt veel aandacht besteed aan de vernieuwing van de landbouw. ,,Er zijn kansen voor samenwerking tussen Zeeuwse bedrijven en bedrijven in Michigan", aldus Polman. In Midlands, Michigan ligt bovendien het hoofdkantoor van Dow.

Enthousiast

Tijdens een recent bezoek van de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra aan Zeeland heeft Polman een balletje opgegooid. Hoekstra reageerde enthousiast en lijkt bereid om mee te gaan. Zijn vrouw is van Zeeuwse afkomst en zelf emigreerde Hoekstra als jongetje met zijn ouders naar Michigan. Het idee is ook een uitwisseling op te zetten op het gebied van onderwijs - onder meer gerelateerd aan agrofood - en cultuur. Polman: ,,Men is daar erg geïnteresseerd in het Zeeuwse culturele erfgoed. In de geschiedenis en de plek waar ze vandaan komen."