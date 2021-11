Zeeuws poptalent Kate Lois (15) presenteert eerste single: ‘Ik wil groot worden in Amerika’

Dilemma op Tholen: liever een timmerfa­briek in het buitenge­bied of verpauper­de loodsen?

Wat weegt zwaarder: dat lelijke, leegstaande schuren worden gesloopt en zo het buitengebied bij Sint-Maartensdijk flink opknapt, of dat er - tegen het gemeentelijk beleid in - een timmerfabriek in datzelfde buitengebied komt? Het is beide, of niets. De Thoolse politiek worstelt met dat dilemma.

4 november