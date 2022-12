Zeeuws orkest stort zich op de melodieën van Queen

Het gaat niet om een uitvoering van de liedjes van de Britse popgroep die ook dit jaar weer met Bohemian Rhapsody bovenaan staat in de Top 2000. Het gaat om een vertolking van The Queen Symphony van componist Tolga Kashif uit 2002. Dat is geen medley van Queen-hits, maar een zesdelige symfonie waarin melodieën en akkoorden zijn gebruikt uit liedjes als Radio Gaga, The Show Must Go On, Another One Bites the Dust, Bicycle Race, Who Wants to Live Forever en uiteraard Bohemian Rhapsody.