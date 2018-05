Zeeuws Orkest brengt ode aan Pink Floyd in Sas van Gent

SAS VAN GENT - Het Zeeuws Orkest voert zaterdag 8 september 'The Wall Symphony' uit, een nieuwe compositie van de Middelburgse componist Douwe Eisenga. Hij heeft zich laten inspireren door het album 'The Wall' van Pink Floyd. De première is in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.

Het concert is de opmaat naar de 30e editie van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, van 5 tot en met 27 oktober. De opening is in de rooms-katholieke kerk in Sluis, waar het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herreweghe werken van Barber, Schubert en Beethoven uitvoert. Solist is violist Stefan Jackiw.

De dag erna verzorgt het WDR Funkhausorchester samen met het Uwaga Kwartet een concert in proms-sfeer in het Scheldetheater in Terneuzen. Dat wordt geleid door Conrad van Alphen, artist in residence van het festival.

Het programma omvat nóg drie symfonieorkesten: het Residentie Orkest The Hague (13 oktober in Hulst), Het Nationaal Orkest van België (20 oktober in Scheldetheater) en Sinfonia Rotterdam XL (27 oktober in Hulst).

Bijzonder is ook het concert ‘In Flanders Field’, op 12 oktober in Koewacht. The Four Baritones (met de Zeeuws-Vlaamse saxofonist Jan Menu), ensemble Grupetto en Kurt Van Eeghem brengen een ode aan de bevolking van Koewacht, waar 100 jaar geleden veel vluchtelingen werden opgevangen.

Verder biedt het festival pianoduo Scholtes & Janssens (7 oktober in Hengstdijk), Ensemble Prima è Voce (11 oktober in IJzendijke), Coal Harbour (14 oktober in Terneuzen) en St George Quintet (19 oktober in Groede).