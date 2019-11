Zeeuws onderwijs beraadt zich nog over staking

De elf Vlissingse basisscholen die vallen onder de christelijke scholengroep Onze Wijs hebben maandag overleg. Schooldirecteur Jeanette van Loo is lid van het comité dat woensdag een actiedag gepland had in Vlissingen: ,,Wij hebben vorige week een actiecomité opgericht en hadden voor woensdag een actie opgezet. Daar sloten zich ook medewerkers van andere basisscholen in Zeeland aan. Vrijdag kwam het nieuws dat een akkoord bereikt was, maar dat bleek toch niet het akkoord te zijn waarop het onderwijspersoneel zat te wachten. Er is afgelopen weekeinde veel discussie over geweest en na een crisisberaad heeft vakbond AOb alsnog een oproep tot staking gedaan. Ik vind het heel bijzonder, dat het in zo’n korte tijdspanne heen en weer kan gaan tussen staken en niet staken. Maandagmorgen gaan we overleggen of we nu woensdag wel of niet gaan staken.”