Zeeuws nachtleven gaat langs de rand van de afgrond: ‘Jeugd houdt nu illegale feestjes’

Column Willem van Dam Of een koe mét naam meer melk geeft dan een koe zonder? Echt, het is onderzocht

17 september Onderzoekjes. Ik ben er gek op. Zo las ik laatst dat er in Zeeland meer echtbrekers wonen dan elders in het land. Voor de cijferfetisjisten: ruim acht procent van alle Zeeuwen is gescheiden. In Vlissingen ligt dat percentage zelfs nog hoger: boven de tien procent. Wil ik dat weten? Ja, dat wil ik weten. En waarom wil ik dat weten? Ik zou dat eerlijk gezegd niet weten.