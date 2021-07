Zeeuws muziektalent kan voortaan dicht bij huis terecht

Oude Rijksweg bij Krabbendij­ke vier weken dicht, calamitei­ten­rou­te voor A58 tijdelijk door de polder

12 juli KRABBENDIJKE - De Oude Rijksweg (N289) bij Krabbendijke is vanaf morgen vier weken dicht. Daarmee is ook de calamiteitenroute voor de A58 gestremd. Als in deze drukke vakantieperiode een groot ongeluk op de snelweg gebeurt, zal het verkeer moeten omrijden via polderwegen en woonstraten. Volgens de provincie Zeeland kan het niet anders.