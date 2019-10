Zeeuws Museum vindt nieuwe doelgroep in Michigan

Oproep: Vertel ons het verhaal achter de naam van jouw huisdier

1 oktober VLISSINGEN - ‘Order, ooooooorder!’ In het Britse parlement klinkt die oproep regelmatig uit de mond van speaker John Bercow. Ook nu hij stopt met die functie, zal hij dat woord nog regelmatig gebruiken, want het is tevens de naam van zijn kat. Wij vroegen ons in het kader van Dierendag op vrijdag 4 oktober af of jij ook een huisdier hebt met een bijzondere naam en wat het verhaal erachter is. Stuur een foto van jezelf met je dier, de naam en het verhaal naar web@pzc.nl en wie weet kom jij met je maatje op onze website!