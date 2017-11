Zeeuws Museum meest Kidsproof van Zeeland

MIDDELBURG - Het Zeeuws Museum is door 4.000 Museuminspecteurs verkozen tot het “Kidsproof” museum 2018 van Zeeland. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, maakte dat vrijdag bekend in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.