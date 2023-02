Zeeuws meldpunt voor financiële schade door PFAS

Volgens de provincie is het de bedoeling een ‘vollediger beeld’ te krijgen van de financiële schade die PFAS heeft aangericht. De Nederlandse regering en de provincie Zeeland onderzoeken of deze schade verhaald kan worden op de vervuilers. Om te weten hoe groot de financiële strop is, is het meldpunt geopend voor burgers, organisaties en bedrijven in Zeeland.

De provincie benadrukt dat het meldpunt uitsluitend bedoeld is om in beeld te krijgen hoeveel mensen en bedrijven financieel te lijden hebben van de PFAS-vervuiling. ,,Het is niet zeker of de melder de schade of een deel daarvan daadwerkelijk vergoed krijgt van de veroorzakers.”

Tweede Kamerleden vroegen begin deze maand hoe het staat met het claimen van de schade bij chemiebedrijf 3M in het Vlaamse Zwijndrecht. Deze fabriek heeft in de buurt van Antwerpen vele jaren grote hoeveelheden PFAS in de Schelde geloosd. Harbers zei toen dat hij verwacht in het voorjaar hierover mededelingen te kunnen doen. 3M heeft eerder Vlaanderen 571 miljoen euro toegezegd voor het opruimen van met PFAS vervuilde grond in de omgeving van de fabriek in Zwijndrecht.

Gezondheidsonderzoek

Het meldpunt is niet bedoeld voor mensen die vermoeden dat hun gezondheid is aangetast door de chemicaliën. ,,Aangezien er op dit moment geen mogelijkheid is om een direct verband te leggen tussen de veroorzakers van PFAS in het water en de gezondheidseffecten op een individu, maakt gezondheidsschade geen onderdeel uit van deze inventarisatie”, verklaart de provincie. Wel start het RIVM binnenkort een groot onderzoek naar het verband tussen gezondheidsproblemen en PFAS. Dit landelijk onderzoek, waarbij speciale aandacht is voor Zeeland, duurt tot eind 2025.

Melden PFAS-schade Zeeuwse bedrijven, organisaties en inwoners die economische schade ondervinden van PFAS in de Westerschelde kunnen zich melden via pfas@zeeland.nl. Op www.zeeland.nl/pfas staat het formulier dat belanghebbenden kunnen invullen. Voor belanghebbenden die twijfelen of hun schade gekoppeld is aan PFAS, of die andere vragen hebben over deze inventarisatie of het formulier, worden twee digitale spreekuren georganiseerd. Op vrijdag 3 maart van 11.00 tot 13.00 uur en maandag 6 maart van 16.00 tot 17.00 uur is een medewerker van de provincie beschikbaar om vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via pfas@zeeland.nl.