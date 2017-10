In het boek komen enkele Zeeuwinnen aan bod, die ook buiten het blogcircuit bekendheid genieten. Zoals de in Goes woonachtige kunstenaar Ineke Otte, zij heeft internationaal succes met haar kleurige sieraden. En journaliste Margot Verhaagen (52) in Middelburg, die in de PZC een rubriek over streekvoedsel verzorgt. Zij woonde een tijd in Delft, in een fijn huis, met goede buren: ,,Toch bleef er echt iets aan mij knagen. Een onderbuikgevoel. Een gemis. Ik wilde elke dag de zee zien. En natuurlijk kan dit ook vanuit Delft, maar daar is de horizon vervuild met hoogbouw. Ik miste de echte zee, met de ruwe pure stranden.'' Connie de Lange (56) runt met haar man Kees restaurant De Vriendschap in Middelburg. Samen stonden zij in 2008 aan de wieg van de Nacht van de Nacht. Zij zegt: ,,Een Zeeuws meisje doet alles met haar hart en heeft een grote lust voor het leven.''

Rachelle Verhage hanteert voor de portretten een vast stramien. Alle vrouwen vertellen over hun geboorteplaats en jeugd, over hun relaties, over hun werk en over Zeeland en 'het Zeeuwse meisje'. Rachelle schrijft zoals ze praat, ze noemt het zelf 'de ultieme Jip-en-Janneketaal'. Fotograaf Johan Katerberg brengt de deelnemers in de meeste gevallen blootsvoets in beeld. Stoer, standvastig, en vooral: hedendaags.