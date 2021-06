Zeeuws kinderkookboek gepresenteerd: ‘Hun gerechten zijn speelser en hebben wat meer lef’

VIDEO | UPDATE Extreme neerslag in Zeeland: brandweer rukt uit voor ondergelo­pen straten

5 juni VLISSINGEN - Op Walcheren is vrijdagavond op diverse plaatsen bijna net zoveel regen gevallen als normaal gedurende de hele maand juni. In onder meer Middelburg, Zoutelande en Meliskerke moest de brandweer eraan te pas komen om water weg te pompen. Tussen pakweg 17.00 en 22.00 uur kreeg Vlissingen 54,8 mm regen te verwerken en Westkapelle 53,4 mm, meldt Weeronline. De gemiddelde maandsom over juni is 68 mm. Met de schade lijkt het vooralsnog mee te vallen.