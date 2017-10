Zeeuws kind zoekt supergewoon mens

Voor Jiskoot, nu directeur van Archipelschool De Branding in Vlissingen, had dat aanbod verstrekkende gevolgen: ,,Toen ik hem voor de deur afzette, ging er boven een raam open. Iemand schreeuwde iets naar hem en zoemde de deur open. Dat was het." Die avond vertelt Jiskoot het aan zijn vrouw, die op dezelfde school werkt en de thuissituatie van de jongen kent. ,,Ze vertelde dat hij al twee keer in een instelling geplaatst was, maar steeds wegliep. De dag daarna heb ik zijn voogd gebeld en gezegd: wij willen hem een kans bieden om als pleegkind bij ons te komen wonen."

Dat jongetje is nu - negentien jaar later - een volwassen man. ,,Bij ons is hij nooit weggelopen", zegt Jiskoot. ,,Hij was gebaat bij de persoonlijke aandacht en de structuur die je als pleegouder kan geven." De nu 53-jarige schooldirecteur heeft intussen al vijftien kinderen een tijdelijk thuis kunnen bieden. ,,Sommige bleven maar één nachtje, andere vele jaren. Zelf hebben wij geen kinderen. Dat was een bewuste keuze. Er zijn al zovéél kinderen waarvoor je ouder kunt zijn. In elke klas die ik had, zaten wel kinderen waarvan ik dacht: die zou wel wat meer aandacht kunnen gebruiken. Zoals dat jongetje dat door zijn oma en opa werd opgevoed. Toen de opa ziek werd, zagen ze geen mogelijkheden meer om leuke dingen met hem te doen. Wij hebben hem toen meegenomen op onze strandwandelingen."