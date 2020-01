Zeeuws Kamerlid Bosman over kazernekwestie: kabinet moet dilemma zelf oplossen

DEN HAAG - Het Middelburgse VVD-Kamerlid en Defensiewoordvoerder André Bosman heeft alle begrip dat in Zeeland de ruggen worden gerecht in de kwestie rond de marinierskazerne. Hij reageert daarmee voor het eerst op de vorig week ontstane commotie.

De Zeeuwse bestuurders weigeren met Den Haag te praten over compensatie mocht het kabinet de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen afblazen. ‘Afspraak is afspraak’, klinkt het in Zeeland.

Hoe staat u zelf in dit proces?

,,Dit is iets tussen het kabinet en Zeeland en ik denk dat ze daar nu zelf gezamenlijk uit moeten komen. Ik ben meer een op afstand bewaker van het proces en dat het netjes gebeurt.”

En gebeurt dat netjes?

,,Euh, ja. De gevoelens zijn natuurlijk over en weer wat geraakt en daar kan ik me iets bij voorstellen. Zeeland heeft zijn positie en het kabinet heeft zijn positie. En er is een dilemma, zoals de minister-president heeft gezegd. Ik kan me voorstellen dat Zeeland zegt: ‘Wij hebben geen dilemma'. Dus kabinet als je iets wilt, dan moet je het zeggen.’”

Zeeuwse bestuurders zijn boos dat ze uit de media moesten vernemen dat de staatssecretaris kijkt naar andere locaties voor de bouw van een kazerne voor de mariniers.

,,Als je in dit soort processen zit en er gaat iets lekken, dan kan je boos zijn en zeggen: ‘Dat verneem ik uit de media’. Er moet niemand lekken. Dat zou de ideale oplossing zijn. Ik snap de frustratie en ben ik ook helemaal met ze eens. Alleen soms zijn processen onhanteerbaar omdat mensen een ander belang dienen en zeggen: ‘Ik heb wel een leuk verhaal voor de pers’.

Hoe lang kan dit nog zo doorgaan?

,,Eind maart, dat is de afspraak. Vind ik ook. Volgens mij is dat een heldere toezegging en dan moet er wat gebeuren. Want het kan niet waar zijn dat we nu dingen weg gaan schuiven. Belangrijk is de zaak nu niet op de spits te drijven. Zorgen dat iedereen op een nette manier tot de goede conclusies komt. Daarvoor moeten Zeeland en het kabinet goed bij elkaar gaan zitten. Dan ga ik van mijn kant niks oproepen over mogelijke opties of hoe ik het zou willen hebben. Dit is echt een heel belangrijk proces. Het is al verstoord en dan vind ik niet dat ik daar tussendoor ook nog allerlei meningen moet gaan ventileren over van alles en nog wat. Volgens mij is Zeeland mans genoeg, als ik kijk naar het clubje wat er zit, om stevig de rug te rechten.”

Zeeland zegt: wij willen alleen maar praten over realisatie van de kazerne en niet over compensatie. Hoe lang kun je die houding volhouden?