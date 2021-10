Zeeuws huis sneller duurder dan in de rest van het land

Video De nieuwe zeesluis is net een mierenhoop, waarin iedereen een taak heeft

4 oktober TERNEUZEN - Het is een woud aan kranen, achttien stuks in alle soorten en maten. Daaronder een bos vol staal in een zee van beton. Zie daar het overzicht maar eens te bewaren. Maar ook een leek kan zo langzamerhand de contouren van de Nieuwe Sluis in Terneuzen beter zien.