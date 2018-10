Zeeuws huis gemiddeld zeven maanden te koop

Opname in inrichting moet man uit Arnemuiden wél op het rechte pad krijgt

17:24 MIDDELBURG - Voor het helen van een gestolen auto is donderdag in Middelburg tegen de 25-jarige M. P. uit Arnemuiden de zogeheten ISD-JOVO-maatregel geëist. Dat is de ISD-maatregel, voor veelplegers, maar dan voor jong volwassenen. Met hen wordt gewerkt aan onder andere normen en waarden, agressietraining, dagbesteding, zelfstandig wonen en ze kunnen werkervaring opdoen.