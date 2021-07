Zeeuws hooi voor Limburgse paarden

,,De landerijen zien er net zo uit als die in Zeeland, na de Watersnood”, aldus Kees Hanse van BBB. Zaterdagmorgen rijdt een vrachtwagen langs boerenbedrijven om de eerste tonnen hooi op te halen. ,,We gaan laden bij de familie Van Dorpel in Krabbendijke en fouragehandel Stouten in Bruinisse. Er is nog ruimte voor meer, dus neem vooral contact met ons op via 06-20034963.”