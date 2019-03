Zeeuws Deltagebied duurzaamste natuurbestemming ter wereld

UPDATE 17.56 uurHet kustgebied van Schouwen-Duivenland, Veere, Goeree-Overflakkee en Westvoorne is vandaag verkozen tot duurzaamste natuurbestemming wereldwijd. Dat gebeurde op de ITB Beurs in Berlijn, de grootste toerismebeurs van de wereld. Het Nederlandse Deltagebied won het van internationaal veel bekendere natuurgebieden als Lake Tahoe in de VS en Sani Isla in Ecuador.

De prestigieuze prijs van Green Destinations werd vanmiddag in ontvangst genomen door de trotse vertegenwoordigers van de vier gemeenten. Vorig jaar sleepten zij ook al een prijs weg op deze beurs. Toen werd het gebied benoemd tot beste duurzame kustbestemming wereldwijd. De jury keek in deze verkiezing naar bestemmingen die aantrekkelijk zijn door hun toeristische mogelijkheden, hun ligging en omgeving, maar die ook nog eens veel aan duurzaamheid doen. In het Nederlandse Deltagebied is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de natuur.

Het Nederlandse Deltagebied kenmerkt zich door een unieke en ongerepte natuur met een rijke flora en fauna. Je kunt er onder meer zeehonden, bruinvissen, herten, bevers, wilde fjordenpaarden, flamingo’s, sterns, Europese zeearenden en andere bijzondere vogels spotten. Ook heeft het ongerepte brede stranden en jachthavens, die populair zijn onder toeristen uit binnen- en buitenland. Het Haringvliet, de Grevelingen, Oosterschelde en het Veerse Meer staan ook bekend om hun schone zwemwater en de goede voorzieningen

Burgemeester Veere: Trots

Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere vindt het prachtig dat Veere na vorig jaar opnieuw in de prijzen is gevallen. ,,Dit bewijst dat samenwerking echt iets oplevert. We waren vorig jaar al trots op de prijs voor meest duurzame kustbestemming, maar we doen het nu nog beter. We presteren op alle fronten maximaal.” Dat Veere niet op zijn lauweren rust, maar zich volledig blijft inzetten voor een schoon, duurzaam en economisch rendabel grondgebied werd vorig jaar ook nog bewezen door het binnenhalen van een prijs voor Veere en Domburg als perfect schoongehouden stadjes.

Ook nu zal zijn gemeente niet rustig achterover gaan hangen, bezweert de Veerse burgemeester. ,,We blijven ons inzetten voor verbeteringen. Zo hoop ik dat ook Zoutelande volgend jaar een Blauwe Vlag krijgt. Eigenaren van strand- en slaaphuisjes zijn bereid om samen een riolering aan te leggen naar hun onderkomens. Dat leidt weer tot kwaliteitsverbetering. Precies wat inwoners, toeristen én ondernemers in Veere willen.”

Ook burgemeester Peter de Jong van Westvoorne is supertrots. ,,We weten zelf hoe mooi dit gebied is, maar dat er waardering van anderen komt, is heel bijzonder.’’

Flamingo's