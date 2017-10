Zeeuwen zuinig met stroom en gas

Isis Pokorini (13) wint Mozart Concours voor 13 tot 20 jarigen in Goes

16:03 GOES - Het Mozart Concours in Goes is zaterdag gewonnen door de 13-jarige Isis Pokorni uit Zierikzee. Zij won in de leeftijdscategorie 13 t/m 20 jaar. Laura Landman (12) uit Kortgene won in de categorie 4 t/m 12 jaar. Beide meisjes speelden op de piano en wonnen 150 euro.