Zeeuwen zoeken naar goede doelen voor energiecompensatie: ‘Voor 400 euro vlees voor de voedselbank gekocht’

Bij de Voedselbank Walcheren zijn net twee donaties binnengekomen. Voorzitter Emmy de Kraker is er heel blij mee. ,,Daarvan hebben we vleeswaren gekocht. Daar kunnen we vrijdag honderd klanten mee helpen. Vleeswaren, dat is nu zoiets dat we bijna nooit hebben. Met zo’n gift kun je zoiets als boterhamworst of, voor vegetariërs, een ander eiwitrijk product kopen.”

De gulle gevers - een Middelburgs stel - willen per se anoniem blijven. ,,Twee keer 190 euro, afgerond naar 400 euro was het. Wij hebben het geld gewoon niet nodig. Een vast energiecontract tot 2024. Daar hebben we enorm geluk mee. Bovendien, we zijn vermogend genoeg om dit te kunnen missen. We hebben zelf voor 400 euro vlees ingekocht - iets halal, iets vegetarisch, van alles wat - in samenspraak met de Voedselbank Walcheren.” Bij de Jumbo (vaste sponsor van de voedselbank), die speciaal voor hen vier kratten vleeswaren extra besteld heeft. ,,Anders hadden we de winkel gelijk leeggekocht! Vanavond ga ik het halen en vrijdag wordt het uitgedeeld. Geen idee hoeveel kilo of pakjes het zijn, eigenlijk.”