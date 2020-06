Zeeuwen zijn kampioen in het recyclen van afval

Nergens in Nederland wordt afval beter gerecycled dan in Zeeland. Dat blijkt uit onderzoek van bureau OnePoll in opdracht van DS Smith, één van de leidende verpakkings- en recyclingorganisaties ter wereld. Gemiddeld wordt in Nederland 54 procent van het afval gerecycled, in Zeeland is dat 63 procent. Hier wordt het minst bij het restafval gegooid. Uitzonderlijk veel Zeeuwen (92 procent) geven aan de regels voor het scheiden van afval in hun woonplaats redelijk tot zeer duidelijk te vinden.