Zeeuwen zijn gelukkiger en gezonder dan mensen in de Randstad

Probleemregio's

Het zijn precies de punten waarop Amsterdam, Rotterdam en Den Haag extreem slecht scoren. In de hoofdstad springt het huisvestingsprobleem in het oog, met hoge huur- en koopprijzen voor weinig vierkante meters. Rotterdam scoort daarnaast slecht qua baanzekerheid. De agglomeraties scoren nog beroerder dan erkende probleemregio’s als Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg.

Zeeland is qua brede welvaart de tweede provincie van Nederland, na Drenthe. De score in Zeeuws-Vlaanderen is iets lager dan in de rest van Zeeland, maar beide delen zitten boven het Nederlandse gemiddelde. Zeeuwen hebben relatief vaak (vast) werk, zijn erg tevreden met hun woning en hebben een hoge levensverwachting. Punt van zorg in Zeeuws-Vlaanderen is het opleidingsniveau van de inwoners: dat ligt onder het landelijk gemiddelde. Qua veiligheid loopt Zeeuws-Vlaanderen achter op de rest van Zeeland.