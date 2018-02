Zeeuwen weer snelste betalers

COLUMN MAIKEL HARTE Je schrikt je rot: 'De Siberische beer komt eraan'

9:32 Wie durft te zeggen dat Nederlanders een nuchter volkje zijn, moet het nieuws volgen als de temperatuur richting het vriespunt gaat. Een weersverwachting dat we een week vorst krijgen is voldoende om een land compleet in de ban te laten raken van maar één ding: schaatsen op natuurijs.