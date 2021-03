Zeeuwen voor tienduizenden euro's opgelicht, verdachten vanavond in Opsporing Verzocht

column Jan Vantoortelboom Een verloren oogst?

21 maart Toen ik deze week weer eens aan het wandelen was, zag ik een omgeploegd veld vol aardappelen aan de oppervlakte. Een verloren oogst, blijkbaar. Te droog in het voorjaar, dus te laat gaan kiemen, te nat in het najaar zodat ze niet konden worden uitgereden. Dan nog eens de vorst erover en nu rot. Dus laten liggen. Een groot verlies, kan ik me inbeelden; geen boer die zijn oogst graag ziet wegrotten.