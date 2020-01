Zeeuwen verbijsterd: 'Verschrikkelijk slap, watjes’

Bij de rotonde in Vlissingen, die speciaal is aangelegd voor de komst van de marinierskazerne, is een zelfde geluid te horen. Niemand kijkt er van op, niemand is verrast. ,,Jammer‘’, zegt een oud-marineman. ,,Vlissingen is gewoon een marinestad, daar horen mariniers bij. Ze zeggen dat Vlissingen een uithoek is, maar dan is Den Helder dat ook. Voor vrouw en kinderen die vanuit de Randstad moeten komen is het wel een hele verandering, dat snap ik nog wel. Maar het excuus dat hier geen werk is te vinden, is natuurlijk je reinste kolder.”