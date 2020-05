‘Zeeuwen, vecht je coronaboete aan’

Beeldbel­len was geen optie voor de blinde Corrie; vandaag mocht dochter Matty eindelijk weer op bezoek

17:05 KAPELLE - Zeven weken lang kreeg de 87-jarige Corrie Tholenaar in het Kapelse zorgcentrum Cederhof geen bezoek over de vloer. Voor iemand die blind is, viel dat isolement extra zwaar. Vandaag mocht dochter Matty Sonke haar moeder eindelijk weer op haar kamer bezoeken. Matty: ,,Ondanks het mondkapje dat ik moest dragen, was het een verademing. We waren allebei ontzettend blij dat we zo dicht bij elkaar konden zijn.”