Zeeuwen uit de bouw gaan naar Den Haag, maar hoeveel?

Eerste vlees van enige hertenfarm in Zeeland

17:56 WOLPHAARTSDIJK - Zeeland is een nieuw streekproduct rijker: Het Zeeuwse Hert. Vader Henk en zoon Boris Noordhoek uit Wolphaartsdijk fokken edelherten en drijven de enige hertenfarm in Zuidwest-Nederland. Het eerste vlees van hun ‘boerderijherten’ is sinds afgelopen weekeinde online te bestellen. ,,‘Loopvlees’ is het beste vlees hè. Zo mals...”