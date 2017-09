Zeeuwen trots op cultuuraanbod in eigen provincie

Zorggroep Ter Weel wint CZ Verwenzorgprijs 2017

14:24 GOES - Zorggroep Ter Weel heeft de Verwenzorgprijs van het CZ Fonds gewonnen. Dat betekent dat in de woonzorgcentra Ter Weel in Goes en Moerzicht in Yerseke volgend jaar een verwendag wordt gehouden.