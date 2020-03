Zeeuwen trekken erop uit om nog gauw wat wiet te scoren

Zeeuwen in Marokko gestrand door vliegver­bod

17:13 ZIERIKZEE - Zeker drie Zeeuwen zijn op reis in Marokko gestrand. De Marokkaanse overheid heeft met ingang van vandaag tot nader order een in- en uitreisverbod voor het land ingesteld. Volgens reisorganisatie TUI verblijven er momenteel 386 Nederlanders in Marokko, aldus manager Martine Wakkee van reisbureau Travel XL Van Oeveren in Zierikzee.