Zeeuwen scheiden plastic afval beter zelf, onderzoekers zien weinig heil in ‘nascheiden’

Weer even thuis Profvoet­bal­ler Julius Bliek groeide op in Burgh-Haamstede: ‘Voetbal was belangrijk, maar zeker niet het enige’

10:00 Wie aan de zestienjarige Julius Bliek had verteld dat hij tien jaar later profvoetballer zou zijn, was door Bliek zelf waarschijnlijk niet geloofd. Er is veel veranderd in het leven van de Haamstedenaar. Niet veranderd is zijn woonplaats, al heeft de voetballer van Dordrecht er wel al wat omzwervingen opzitten.