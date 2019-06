Zeeuwen scheiden afval steeds beter

VLISSINGEN - Zeeuwen scheiden hun huishoudelijk afval steeds beter. Vorig jaar werd 64 procent gescheiden ingezameld. Ook is de totale hoeveelheid afval in 2018 opvallend afgenomen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Het stelt vast dat de hoeveelheid afval in Nederland vrijwel gelijk blijft. Vorig jaar ging het om 8,5 miljard kilogram. Dat komt neer op 494 kilogram per inwoner. In 2017 was dat nog 493 kilogram.

In Zeeland ligt dat al jaren iets boven de 700 kilogram per inwoner, maar vorig jaar was er sprake van een sterke daling: van 709 naar 694 kilogram.

Meeste afval

Daarmee is Zeeland nog steeds de provincie met verreweg het meeste afval per inwoner. In de andere provincies varieert het van 466 (Overijssel) tot 566 (Drenthe) kilogram per inwoner. Dat Zeeland er zo uitspringt, wordt vooral toegeschreven aan de toeristen, waardoor de hoeveelheid afval per inwoner veel hoger uitvalt.

Het gescheiden inzamelen gaat steeds beter. Dat is sinds 2013 gestegen van 58 naar 64 procent van het huishoudelijk afval. Bij het alledaagse afval wordt inmiddels 52 procent gescheiden ingezameld. Bij het grof afval, op de milieustraten, gaat het om 85 procent.

OLAZ

Ook uit het jaarverslag van OLAZ, het samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten op dit gebied, blijkt dat de hoeveelheid afval vorig jaar behoorlijk is afgenomen. Dat geldt vooral voor het brandbare afval, dat slonk van bijna 100 miljoen naar 90,5 miljoen kilogram.

Dat is onder meer te danken aan Schouwen-Duiveland. Daar geldt sinds 1 januari 2018 het zogeheten diftar-systeem, waarbij particulieren een bedrag betalen voor elke keer dat ze de grijze container met restafval aan de weg zetten.

Wie dat minder vaak doet - door afval beter te scheiden - is goedkoper uit. De hoeveelheid brandbaar afval daalde daardoor van 8,4 naar 5 miljoen kilogram. Kapelle kent al sinds 2016 het diftar-systeem. Goes is er dit jaar mee begonnen.

Plastic

Dat afval beter wordt gescheiden, is ook te zien aan de hoeveelheden plastic en drankkartons die apart worden ingezameld. In 2017 was dat in Zeeland nog 3,8 miljoen kilogram. Vorig jaar steeg dat in één keer naar 5,4 miljoen kilogram.

Koploper is Schouwen-Duiveland, waar de hoeveelheid aangeboden plastic en drankenkartons bijna verdrievoudigde: van 437.000 naar ruim 1,1 miljoen kilogram. In Hulst, dat op 1 januari 2018 begon met het huis-aan-huis ophalen van plastic en drankkartons, steeg de hoeveelheid van 278.000 naar 653.000 kilogram. Het brandbare afval daalde er juist fors.

Oud papier