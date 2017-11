Zeeuwen reizen minst met openbaar vervoer

Beste zorgideeën krijgen steuntje in de rug

7:00 GOES - Met tweehonderd man nadenken over nieuwe initiatieven in de zorg, dat moet wel goede ideeën opleveren. Dat is althans het idee van SVWO, dat 15 november Proeftuin Zeeland in Goes houdt. De beste ideeën krijgen een steuntje in de rug.