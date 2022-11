Zeeuwen ontdaan door sluiting Fruitshops: nooit meer een lach en een grap bij de ananas

Die vraag brandt iedereen op de lippen. Aan de klandizie van de Fruitshops in Goes, Kapelle en Middelburg (nog maar twee jaar geleden geopend) lag het zeker niet. Wel aan de economische tegenwind. De laatste twee winkels (Goes Westerschans en Middelburg) gingen open net voor corona toesloeg.

,,Je moest een bepaald percentage minder omzet hebben en dan kon je coronasteun krijgen", legt Michael de Visser uit. ,,Maar omdat binnen onze BV net twee nieuwe winkels open waren, daalde de totale omzet niet. Dus geen coronasteun.” Daar kwamen de gestegen prijzen van energie, brandstof en verpakkingen nog bij. Voor een bedrijf dat zijn faam ontleent aan de lage prijzen, was doorberekenen geen optie. ,,Ik heb altijd een doos druiven voor een euro. Ik kan daar niet ineens het dubbele voor gaan vragen.”

Volledig scherm Michael de Visser, het gezicht van het Zeeuwse groente- en fruitimperium. © Lex de Meester

Quote Ik weet nog niet wanneer we weer op de markt staan Michael de Visser

Michael de Visser, die samen met zijn broer Niels en hun ouders in drie decennia met hard werken een Zeeuws groenten- en fruitimperium opbouwde, is woensdag heel druk met de afhandeling van het faillissement. Ook de marktkramen van Fruitshop (vroeger: De Visser Fruit), waarmee het bijna dertig jaar geleden allemaal begon, worden in ieder geval deze week niet opgezet. De markt staat los van de winkels, laat Michael de Visser weten. ,,We gaan daarmee door, maar ik weet nog niet wanneer we weer op de markt staan.” Alle aandacht gaat nu even naar de curator, die De Visser net uitgebreid gesproken heeft. De broers hebben het faillissement zelf aangevraagd, vóórdat de schulden te hoog opliepen.

Volledig scherm Groente- en fruitwinkel Fruitshop, met vestigingen in Goes, Kapelle (foto) en Middelburg, is failliet. De winkels in de drie plaatsen zijn sinds dinsdag gesloten. © PZC

Ontslagen

Het faillissement is uitgesproken, het personeel is ontslagen. ‘Bij Lidl Goes en Heinkenszand zoeken wij nog handjes! Stuur een PB bij interesse', schrijft een Lidl-medewerker op Facebook. Daar regent het steunbetuigingen, voor het personeel en voor de broers. ‘Jullie zullen enorm gemist worden’. ‘Heel erg kom er al 30 jaar toen de jongens nog klein waren bij hun ouders afgelopen vrijdag nog geweest dat was dan laatste keer’.

Ook de Middelburgse Mirijam Braunroth was vrijdag nog in de zaak. ,,Gisteren zag ik het op Facebook, van de sluiting. Dat was even schrikken! Ik kocht regelmatig bij de Fruitshop in winkelcentrum Tref. Vond ik een fijne winkel, vooral de mensen die er werkten. Altijd hartstikke leuk en lief voor de kinderen. Als er iets niet goed was en je zei het de keer erna, dan kreeg je het gewoon nieuw. De prijzen waren goed, dat ook. Ze hadden er eieren en kaas in de koeling, exotisch fruit en lekkere verse kruiden. Het assortiment was net iets anders dan in hun marktkramen. Die fruitchips bijvoorbeeld, heerlijk.”

Quote Als er iets niet goed was en je zei het de keer erna, dan kreeg je het gewoon nieuw Mirijam Braunroth, vaste klant Fruitshop

Elke week kocht ze er avocado's, meloenen, ananas, frambozen en bramen. ,,Fruit dat in de super doorgaans wat duurder is.” Net als veel andere klanten van de Fruitshops zegt ze: ,,Dan toch maar weer naar de markt, naar hun kraam. Dat deden we vroeger ook, maar dan moet je wel weer speciaal op de donderdag. Dit is een verlies voor Middelburg, dat zie je ook aan het aantal reacties op Facebook. Maar ja, het is ze ook onmogelijk gemaakt. De transportprijzen, gas en licht. En de coronatijd was ook niet makkelijk.” Door een samenloop van omstandigheden stegen de prijzen in de zomer van 2020. Michael de Visser moest ruim 7 euro inkoop betalen voor een kilo asperges, terwijl ze normaal gesproken voor 6 euro in zijn winkel lagen. De marges waren zo klein dat het - voor een handel waarin de marges toch al niet groot zijn - heel moeilijk werd om nog iets te verdienen.

Volledig scherm De beginjaren van Visser Fruit: drukte aan de kraam op de weekmarkt in Vlissingen. © Lex de Meester

Van de De Vissers kan niet gezegd worden dat ze niet met hun tijd mee gingen. Michael (nu 43) ging direct na school werken in de kraam van zijn ouders, zijn broer Niels volgde een paar jaar later. Als twintigers gingen de broers elke ochtend om 5 uur van huis om kwalitatief goede groenten en fruit voor een klein prijsje te verkopen op de Zeeuwse weekmarkten. Die drukbezochte kramen werden steeds luxer. Op de markt winkelen onder een afdak, met heuse winkelkarretjes door winkelpaden, en afrekenen bij een rijtje kassa's: De Visser Fruit had het. De succesformule met luxe marktkramen (in Vlissingen, Middelburg, Goes en ’s zomers ook in Domburg) werd in 2019 uitgebreid met het concept van de Fruitshop. Uiteindelijk kwamen er vier: twee in Goes, een in Kapelle en een in Middelburg.

Volledig scherm Met een winkelwagen door de groente- en fruitkraam van de gebroeders De Visser, en dan ook nog overdekt. © Lex de Meester

Quote Het publiek liep niet warm voor de zelfscank­as­sa's. We moesten weer personeel aannemen Michael de Visser

In Middelburg werd een noviteit gelanceerd. De winkel had geen personeel. Klanten betaalden via de zelfscan. De Fruitshop was de eerste in Nederland met dit systeem. Maar: ,,Het publiek liep niet warm voor de zelfscankassa's. We moesten weer personeel aannemen.” Juist het feit dat het lastig is om aan personeel te komen, was reden geweest voor het experiment.

Uit de reacties op Facebook blijkt overduidelijk dat de klanten niet alleen de producten, maar ook de sfeer in de winkels gaan missen. Bij de ananassen kreeg je steevast een glimlach en een grap cadeau. ‘Dit was nu echt dat soort winkel waar je altijd een vrolijke lach kreeg.’ ‘Echt heel vriendelijke mensen werkten daar. Jammer dat ze moeten stoppen.’

Quote Het aantal faillisse­men­ten onder de groentewin­kels stijgt Christ Christmanders, Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland (AVN)

Op Facebook spreken sommigen de vrees uit dat het niet bij deze groentewinkels blijft. ‘De echte ramp begint zich af te tekenen’. Die vrees leeft ook bij branchevereniging AVN. Bedrijfsadviseur Christ Christmanders van AVN: ,,Het aantal faillissementen onder de groentewinkels stijgt. Groentewinkels hebben grote snijkeukens nodig en zitten vaak wat ruim in hun jasje. Maar je moet per vierkante meter wel een bepaald bedrag verdienen om de huurkosten op te brengen. Wat je nu ziet is dat dat een probleem wordt voor winkels die al hoog in de huurkosten zaten.” De klanten zijn - op zoek naar voordeeltjes - minder trouw én kopen minder. Bovendien zijn de energieprijzen gestegen. Christmanders: ,,De aankomende verhoging van het minimumloon is voor velen de druppel. Veel winkeliers hebben de prijzen al verhoogd, maar dat kun je niet blíjven doen. Het plafond is bereikt.”