Zeeuwen niet langer de snelste betalers

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon volgt al jaren het zakelijk betaalgedrag. Zeeuwen kwamen tot nu toe doorgaans als vlotste betalers uit de bus. Daar is in het eerste kwartaal van dit jaar verandering in gekomen.

Friese bedrijven voldeden hun facturen gemiddeld in 38,4 dagen. Zeeuwen deden daar gemiddeld 38,9 dagen over. Dat is bijna een dag langer dan een jaar geleden. Op nummer 3 staat net als vorig jaar Gelderland, met 39,3 dagen.

De traagste betalers bevinden zich in Flevoland, waar het gemiddeld 41,3 dagen duurde. Ook bedrijven in Zuid-Holland zijn relatief traag met betalen.

Verslechterd