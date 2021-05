Zeeuwen moeten naar Rotterdam of Breda voor corona-toegangstest

Geliefd café in Yerseke in de verkoop: ‘Ik ga al 26 jaar door tot in de late uurtjes’

28 mei YERSEKE - Al meer dan een kwart eeuw werkt ze in de horeca. ,,En altijd in zaken waar het vaak tot in de late uurtjes doorgaat’’, zegt Monique Verschuure. Nu ze de veertig is gepasseerd, vindt ze het tijd voor iets anders. Een hotel runnen in Yerseke is haar droom.