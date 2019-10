Zeeuwen moeten lang wachten op hulp in huis

Nieuwe vakoplei­ding moet technische jongeren naar Terneuzen halen

18:38 TERNEUZEN - Techwijz. Zo is de vakopleiding gedoopt die de Syndus Group in Terneuzen 1 september is begonnen. De naam is donderdagmiddag onthuld. De Syndus Group hoopt dat meer technische bedrijven in de omgeving zich bij de opleiding aansluiten.