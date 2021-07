Zeeuwen met dementie kunnen straks langer verantwoord thuiswonen

Schelpdier­con­fe­ren­tie op Neeltje Jans

13 juli MIDDELBURG - Op 20 en 21 januari wordt weer een internationale schelpdierconferentie georganiseerd op Neeltje Jans. Experts uit binnen- en buitenland gaan daar in op de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse schelpdiersector. Ook wordt de Duurzaamheid Award Schelpdiersector 2021-2022 uitgereikt voor het meest duurzame of innoverende bedrijf in de visserijsector. De provincie subsidieert het evenement met 7500 euro. De gemeente Reimerswaal draagt 2000 euro bij en aan Schouwen-Duiveland is hetzelfde bedrag gevraagd.