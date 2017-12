'Zeeuwen liever naar de zon dan naar kerstdiner'

Nest van Aziatische hoornaar te zien in Naturalis

11:28 LEIDEN - De restanten van het nest van de Aziatische hoornaar dat in Dreischor werd gevonden, zijn woensdagochtend geplaatst een vitrine in Naturalis. Het nest is nu onderdeel van de tentoonstelling GIF! die momenteel te zien is in het onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden.