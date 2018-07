Zeeuwen leveren trouw elektrische apparaten in bij milieustraten

Op de dertien Zeeuwse milieustraten wordt afval gescheiden ingezameld voor recycling. In 2017 is 2.689.000 kilo aan elektrische apparaten en 16.313 kilo aan energiezuinige lampen ingeleverd. Zo'n 83 procent van het ingeleverde materiaal is geschikt gemaakt voor hergebruik. Daarmee is door de Zeeuwse burgers en de ZRD een flinke bijdrage geleverd aan het verminderen van CO 2 -uitstoot en het voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.