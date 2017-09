Zeeuwen laten geld uit Schadefonds Geweldsmisdrijven liggen

Maandag 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldsloosheid, roept het fonds Zeeuwse slachtoffers op een aanvraag in te dienen. Bij ernstig psychisch of fysiek letsel kan jarenlange therapie of behandeling nodig zijn. Het geldbedrag wordt gevoeld als erkenning voor het aangedane leed of onrecht maar heeft ook een duidelijk praktisch nut: ,,De tegemoetkoming die ik ontving, compenseerde het bedrag dat ik had uitgegeven aan jarenlange therapie", zegt een slachtoffer van jarenlang kindermisbruik. In 2016 ontving het fonds in totaal 27 aanvragen uit Middelburg, Terneuzen, Borsele, Goes en Hulst.