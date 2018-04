Zeeuwen kunnen meepraten over natuurregels

In juni stellen Provinciale Staten de regels vast. Voor die tijd kan iedereen in Zeeland er zijn zegje over doen. Het dagelijks provinciebestuur gaat niet alleen in gesprek met tal van maatschappelijke organisaties, ook de gewone Zeeuw kan zijn mening geven. Daarvoor begint vandaag een internetconsultatie. De conceptnota wordt in een vereenvoudigde vorm voorgelegd, waarbij de lezer kan aangeven of hij het eens is met de keuzes die het dagelijks provinciebestuur heeft gemaakt.