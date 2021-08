Zeeuwen kunnen lokaal meedoen in zeven nieuwe zonnedak-projecten

De coöperatie Zonnecollectief Zeeland is de drijvende kracht achter de zonnedakprojecten. Zonnecollectief brengt mensen in de provincie bij elkaar om samen groene stroom op te wekken. Bewoners uit een buurt of dorp (zogenaamd postcoderozen) investeren samen in zonnepanelen op lokale daken van bijvoorbeeld een bedrijf, school, brandweerkazerne of landbouwschuur. Delta Energie zal de groene stroom afnemen, die daarmee in Zeeland blijft.